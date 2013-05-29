"Аль-Каида" выгнала террориста за нарушение дисциплины

Такое письмо было найдено журналистами Associated Press в Мали в одном из зданий, которое ранее занимали боевики. Подлинность письма подтвердили несколько экспертов, в том числе бывший глава отделения Пентагона по борьбе с терроризмом в Африке Рудольф Аталла, передает РИА Новости.

В письме "Отделения "Аль-Каиды" в странах исламского Магриба", подписанном 14 членами руководящего органа группировки, Мохтар Бельмохтар обвиняется в том, что не отвечал на телефонные звонки руководителей, не представлял отчеты о расходах, пропускал встречи и не выполнял приказы руководства. По мнению Аталла, Бельмохтар хотел подчиняться напрямую лидерам "Аль-Каиды", минуя руководство регионального отделения.

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Бельмохтар ответил авторам созданием собственной группировки, которая организовала несколько крупных террористических актов. В частности, Бельмохтар считается организатором нападения на нефтегазовый комплекс в Тигентурине на юге Алжира в середине января этого года, жертвами которого стали заложники из восьми стран.

По сообщениям ряда СМИ, Бельмохтар, считающийся одним из наиболее опасных террористов на севере Африки, покончил с собой. В апреле суд Алжира заочно приговорил Бельмохтара к смертной казни.