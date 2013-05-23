На вечеринке в Каннах пропало колье стоимостью ?1,9 миллиона

Бриллиантовое колье производства компании De Grisogono стоимостью 1,92 миллиона евро похищено во Франции в ночь на четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Накануне вечером в одном из отелей близ города Антиб прошла пышная вечеринка, посвященная двадцатилетию De Grisogono. Гостями вечера стали Шарон Стоун, Пэрис Хилтон, Алессандра Амбросио, Орнелла Мути, Флавио Бриаторе и другие знаменитости. Украденное бриллиантовое колье было выставлено для показа, за его сохранность отвечало частное охранное агентство.

Пока нет точной информации о том, в какой момент пропало колье. К поискам украшения подключилась местная полиция.

Это уже вторая крупная кража ювелирных украшений в дни Каннского кинофестиваля. Так, в ночь на 17 мая из гостиничного номера сотрудника Chopard в Канне был похищен небольшой сейф с драгоценностями, которые предназначались для сдачи в аренду знаменитостям, поднимающимся по красной ковровой дорожке дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Стоимость похищенного превысила 1 млн евро.