Сенат США подозревает, что Apple выводит свои доходы в оффшоры

В заявлении комитета говорится, что корпорация использует сложную сеть оффшорных компаний с целью сокрытия миллиардов долларов от налоговых властей США.

Во вторник глава Apple Тим Кук предстанет перед сенатским комитетом. В заявлении сената говорится, что корпорация не совершила ничего противозаконного.

Корпорация Apple имеет накопления в размере 145 млрд долларов, однако, по данным сенатского комитета, 102 млрд из этой суммы держится на оффшорных счетах.

При этом Apple является одним из крупнейших налогоплательщиков в США, заплатив в прошлом финансовом году 6 млрд долларов в счет федерального корпоративного подоходного налога.

Постоянный комитет сената по расследованиям исследует сейчас, как говорится в его заявлении, методы, используемые транснациональными корпорациями для вывода прибылей в оффшорные зоны.

Многие крупные американские компании подвергаются сейчас критике в связи с их нежеланием декларировать свои доходы, полученные за рубежом, в США, где корпоративный налог достигает уровня в 35%.

Это один из самых высоких уровней корпоративного налога в мире. Однако обычно компании платят гораздо меньше, используя различные налоговые скидки и исключения.

"Неплательщик налогов"

В своем докладе о корпорации Apple председатель сенатского комитета Кар Левин пишет: "Корпорация Apple не удовлетворилась простым переводом своих доходов в оффшорные зоны. Она пошла на нечто большее. Она создает оффшорные компании с капиталом в десятки миллиардов долларов, не регистрируясь при этом в качестве налогового резидента ни в одном из мест".

В заявлении корпорации Apple говорится: "Apple не переводит свою интеллектуальную собственность в оффшорные зоны и не использует ее для продажи продукции в США с целью уклонения от налогов в США. Она не использует займы от своих зарубежных филиалов для финансирования деятельности в США; она не держит средств на банковских счетах на Каймановых островах".

В заявлении указывается также, что корпорация располагает значительными накоплениями в иностранной валюте из-за того, что продает большую часть своей продукции за пределами США, однако эти доходы облагаются налогами в соответствии с законами стран, где они получены.

При этом Apple заявляет, что не возражает против принятия изменений в системе корпоративных налогов в США, которые радикально упростили бы ее.

Честные налоги

Три недели назад корпорация Apple подверглась критике за то, что продала облигации на сумму в 17 млрд долларов с целью выплаты дивидендов своим акционерам, при этом отказавшись перевести на родину свои валютные сбережения, где они были бы обложены корпоративным налогом.

Этот шаг сэкономил компании 9,2 млрд долларов, которые иначе были бы выплачены в счет налогов.

США - не единственная страна, которая добивается от своих компаний более строгого соблюдения законов о налогообложении.

В Британии компании Google, Starbucks и Amazon подвергались критике за то, что они платят весьма незначительный налог в бюджет страны.

Несмотря на прибыли в размере сотен миллионов фунтов, они декларируют небольшие доходы или даже убытки в Британии, переводя свои доходы в иностранные филиалы.

Этот скандал вынудил компанию Starbucks согласиться на выплату более высокой ставки корпоративного налога в Британии.

ВВС Украина