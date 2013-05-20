В КНДР зафиксировали вспышку птичьего гриппа H5N1

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Как заявили в Ветеринарном институте Академии наук и Центре эпизоотологической диагностики КНДР, информация о вспышке заболевания доведена до сведения соответствующих ведомств ООН. В стране усилен контроль за состоянием птицеводческих хозяйств и маршрутами перелетных птиц, которые, по мнению экспертов, занесли вирус в КНДР.

Как сообщается, в связи с опасностью распространения другой разновидности птичьего гриппа - "Эйч7-Эн9" /H7N9/, вспышка которого зарегистрирована в соседнем Китае, в КНДР создан чрезвычайный правительственный комитет. Специальные инструкции направлены во все провинции, округа и города. По всей стране проводятся инспекции птицефабрик.

Кроме того, повсеместно началась широкая кампания, информирующая об опасности этого заболевания, способах передачи инфекции и необходимых мерах предосторожности. На пхеньянском рынке "Тонгил", где вместе с северокорейцами закупают продукты работающие здесь иностранцы, прекращена продажа домашней птицы, куриных и перепелиных яиц.

В соседнем Китае от птичьего гриппа "Эйч7-Эн9" скончались 36 человек. Общее число заболевших составляет 130 человек. Впервые заразившийся этим вирусом житель Поднебесной был выявлен в марте этого года.