Россия усилила антишпионскую деятельность в стиле времен «холодной войны» - газета

В качестве примера издание приводит недавние инциденты с Райаном Фоглом и Томасом Файерстоуном. В полной мере масштаб этих операций неясен, и неизвестно, связаны ли дела указанных лиц, отмечено в статье.

В свою очередь, The Daily Mail комментирует отъезд предполагаемого агента ЦРУ Фогла из Москвы. Как подчеркивается в заметке, над американским «шпионом» успели посмеяться и в России, и на Западе, в первую очередь из-за парика, который был на Фогле во время ареста. Кроме того, авторы материала, как и многие их западные коллеги до этого, обратили внимание читателей на то, что ФСБ сразу сделала информацию о задержании Фогла публичной.

Газета.ру