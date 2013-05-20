Россия усилила антишпионскую деятельность в стиле времен «холодной войны» - газета
07:55, 20 мая 2013Мир
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В течение последних месяцев Россия, судя по всему, усилила свою шпионскую и антишпионскую деятельность в стиле времен «холодной войны», пишет газета The New York Times.
Парик Фогла оказался в центре насмешек / Фото : ФСБ
В качестве примера издание приводит недавние инциденты с Райаном Фоглом и Томасом Файерстоуном. В полной мере масштаб этих операций неясен, и неизвестно, связаны ли дела указанных лиц, отмечено в статье.
В свою очередь, The Daily Mail комментирует отъезд предполагаемого агента ЦРУ Фогла из Москвы. Как подчеркивается в заметке, над американским «шпионом» успели посмеяться и в России, и на Западе, в первую очередь из-за парика, который был на Фогле во время ареста. Кроме того, авторы материала, как и многие их западные коллеги до этого, обратили внимание читателей на то, что ФСБ сразу сделала информацию о задержании Фогла публичной.
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