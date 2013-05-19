«Горе-шпиона ЦРУ» выслали из России

Сотрудник ЦРУ Райан Фогл, уличенный в шпионаже Федеральной службой безопасности РФ, в воскресенье покинул Москву, сообщает Эхо Москвы.

В эфире телеканала НТВ были показаны кадры, на которых Р.Фогл проходит паспортный контроль в аэропорту.

Ведущий сообщил, что эти кадры сняты в воскресенье в терминале "Д" аэропорта "Шереметьево".

14 мая ФСБ России сообщила о задержании сотрудника Центрального разведывательного управления США при попытке вербовки работника одной из российских спецслужб. Западные СМИ скептически отнеслись к этой операции и назвали ее скорее комедией, чем триллером.