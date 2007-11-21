Путин обещает, что Россия войдет в пятерку лидеров мировой экономики

Россия в ближайшие 10 лет может стать одной из пяти ведущих экономически развитых стран.

Об этом сегодня заявил Президент РФ Владимир, выступая на форуме своих сторонников, передает РИА Новости.

"И это далеко не предел. Независимые эксперты и у нас в стране, и за рубежом абсолютно точно убеждены - если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики, то в течение десяти лет Россия способна войти в пятерку ведущих, крупнейших экономик мира. Нам это по силам, мы это обязательно сделаем ", - заявил В.ПУТИН.

По его словам, рост ВВП за восемь лет составил 70%. "Суммарная капитализация российских компаний - только вдумайтесь в эту цифру - возросла более, чем в 30 раз", - заявил президент РФ.

По его словам, кардинально изменилась и ситуация в социальной сфере, реальная зарплата выросла в три раза, снижается смертность.

"Впервые за последние годы - я здесь очень рассчитываю на такую аудиторию - растет рождаемость", - сказал В.ПУТИН

"Мы полностью рассчитались с внешними долгами, накопили значительные материальные и финансовые ресурсы, и теперь мы уже в состоянии дополнительно направлять сотни миллиардов рублей на повышение пенсий и зарплат, на инновационную перестройку промышленности, на подъем науки, образования и здравоохранения", - сказал Президент РФ.

"Немалые деньги пойдут на строительство дорог и переселение людей из ветхого жилья. И, наконец, на укрепление наших вооруженных сил", - сообщил он.

В.ПУТИН также призвал своих сторонников голосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму 2 декабря.

"Второго декабря в значительной степени решается судьба страны. Обязательно приходите на выборы и голосуйте за "Единую Россию", - заявил президент РФ.

По его словам, партия должна завоевать большинство, чтобы Госдума не стала "сборищем популистов".

"Необходимо сохранить преемственность курса на стабильное, устойчивое развитие страны и гарантировать от политических рисков рост благосостояния граждан и безопасность отечества", - заявил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, избирательный список "Единой России" на выборы в Госдуму РФ возглавил В.ПУТИН.