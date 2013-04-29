Взрыв в центре Праги: число пострадавших возросло до 40 человек

О состоянии здоровья пострадавших не сообщается, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее агентство сообщило, что взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги на набережной Сметаны, несколько человек могут оставаться под завалами частично разрушенного здания.

Из расположенного поблизости здания факультета социальных наук Карлова университета эвакуировали людей. Взрывная волна выбила окна в близлежащих зданиях.