Взрыв в центре Праги: число пострадавших возросло до 40 человек
12:38, 29 апреля 2013Мир
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Число раненых при взрыве в центре Праги в понедельник возросло до 40 человек.
Из университета эвакуировали людей. Фото с Twitter Голос Столицы 106FM
О состоянии здоровья пострадавших не сообщается, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее агентство сообщило, что взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги на набережной Сметаны, несколько человек могут оставаться под завалами частично разрушенного здания.
Из расположенного поблизости здания факультета социальных наук Карлова университета эвакуировали людей. Взрывная волна выбила окна в близлежащих зданиях.
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