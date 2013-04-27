Берлускони войдет в новое правительство Италии

19:41, 27 апреля 2013
Мир
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В Италии сформировано новое правительство.

Джорджио НАПОЛИТАНО

Один из основателей Демократической партии Италии Энрико Летта огласил состав нового правительства президенту Джорджо Наполитано.Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

По словам Летты, в новое правительство войдет бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Должность заместителя премьер-министра и министра внутренних дел займет партийный секретарь Берлускони Анджелино Альфано.

Глава итальянского банка Фабрицио Саккоманни станет министром экономики. Бывший глава Европейской комиссии Эмма Бонино займет пост министра иностранных дел. Экс-министр внутренних дел Анна Мария Канчеллиери занймет кресло министра юстиции. Министром обороны станет Марио Мауро, занимавший с 2004 по 2009 годы пост заместителя председателя европейского парламента.

В воскресенье новое правительство должно принести присягу президенту Республики, а затем получить доверие в обеих палатах национального парламента.

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