Берлускони войдет в новое правительство Италии

Один из основателей Демократической партии Италии Энрико Летта огласил состав нового правительства президенту Джорджо Наполитано.Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

По словам Летты, в новое правительство войдет бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Должность заместителя премьер-министра и министра внутренних дел займет партийный секретарь Берлускони Анджелино Альфано.

Глава итальянского банка Фабрицио Саккоманни станет министром экономики. Бывший глава Европейской комиссии Эмма Бонино займет пост министра иностранных дел. Экс-министр внутренних дел Анна Мария Канчеллиери занймет кресло министра юстиции. Министром обороны станет Марио Мауро, занимавший с 2004 по 2009 годы пост заместителя председателя европейского парламента.

В воскресенье новое правительство должно принести присягу президенту Республики, а затем получить доверие в обеих палатах национального парламента.