Президентом Италии во второй раз стал 87-летний Наполитано

Как передает РИА «Новости», на пост главы государства он был выбран сегодня в шестом туре голосования на совместном заседании Палаты депутатов и Сената национального парламента с участием делегатов от всех регионов страны.

За кандидатуру действующего президента, первый семилетний мандат которого истекает 15 мая, проголосовало подавляющее большинство из 1007 выборщиков. Начиная с четвертого тура, для победы кандидату достаточно было набрать простое большинство голосов, то есть 504 голоса. Официальный результат будет объявлен позже.

Повторное избрание Д.Наполитано на высший государственный пост является беспрецедентным - никогда ранее в истории республики один и тот же человек не становился президентом Италии дважды. Таким образом, он стал одиннадцатым и двенадцатым президентом Итальянской Республики.