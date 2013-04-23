Во Франции окончательно одобрили однополые браки

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции окончательно одобрило законопроект, который позволит однополым парам заключать брак и усыновлять детей, передает РИА "Новости".

За принятие законопроекта проголосовал 331 депутат, против - 225.

Ранее документ уже был одобрен верхней палатой парламента страны - Сенатом. Ожидается, что он вступит в силу в начале лета, когда его подпишет президент Франции Франсуа Олланд и опубликуют в официальном печатном органе страны - Journal officiel.

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Легализация однополых браков - одно из предвыборных обещаний президента-социалиста Ф.Олланда. На сегодняшний день во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступали представители правой оппозиции и католическая церковь.

Таким образом, Франция стала четырнадцатой страной, где разрешены однополые браки.

Объединения гомосексуалистов Парижа намерены во вторник собраться неподалеку от мэрии города, чтобы выразить осуждение росту гомофобии среди французского населения, а также заявить о своем несогласии с тем, что новый закон не предусматривает искусственного оплодотворения для представительниц однополых пар, которые желают завести ребенка. В свою очередь, противники законопроекта - движение "Манифестация для всех" - не намерены отступать. Те, кто не согласен с введением закона об однополых браках вечером во вторник вновь пройдут маршем по нескольким улицам Парижа, ведущим к Национальному собранию.