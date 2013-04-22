Спикеру французского парламента объявили войну противники однополых браков

Как сообщает Lenta.ru, в послании от политика потребовали отменить голосование в парламенте по легализации таких браков.

«Наши методы более радикальные и прямолинейные, нежели обычные протесты. Вы хотели войны, вы ее получите», - говорится в письме, которое приводит Agence France-Presse.

Отмечается, что ранее на звонки и письма с угрозами в свой адрес пожаловалась сенатор Эстер Бенбасса. Она посчитала, что это связано с ее поддержкой закона о гомосексуальных браках.

Еще один депутат от социалистов Эрван Бинэ вынужден был отменить запланированные дебаты из соображений безопасности после угроз праворадикальных активистов, которые выступают против закона.

В то же время правозащитники отмечают, что количество оскорблений и физических атак на гомосексуалистов за время обсуждения легализации однополых браков увеличилось.

Окончательное голосование по закону, который разрешит однополым парам не только заключать официальные браки, но и усыновлять детей, пройдет 23 апреля. Ранее тысячи французов выходили на демонстрации в поддержку закона и против него.

Если закон будет принят Национальной ассамблеей, Франция станет 14-й страной мира, узаконившей однополые браки. С начала 2000-х годов соответствующие законы приняли Нидерланды, Бельгия, Канада, ЮАР, Аргентина, Испания, Португалия, Норвегия, Швеция, Дания и Исландия. В апреле 2013 года к ним присоединились Уругвай и Новая Зеландия.