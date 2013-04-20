КНДР согласилась на переговоры с Китаем

Об этом сообщает Лента.ру со сылкой на японское издание Asahi Simbun.

Ожидается, что Китай попросит Северную Корею либо возобновить переговорный процесс в рамках шестисторонней комиссии, либо начать прямой диалог с США.

По информации издания, предложение от Пхеньяна поступило в середине апреля. От Китая будет присутствовать спецпредставитель по корейским делам У Давэй. О точном времени встречи на сообщается.

Ранее КНДР отвергла китайское предложение о переговорах. Более того, дипломаты, работающие в северокорейском посольстве в Пекине, отказывались встречаться с китайскими чиновниками в принципе.

Существвет предположение, что КНДР смягчило риторику сейчас после того, как президент Барак Обама дважды в течение апреля заявил, что американцы готовы договариваться с Пхеньяном. Это обстоятельство позволило лидеру страны Ким Чен Ыну укрепить свои политические позиции.

Даже при возобновлении диалога полноценные переговоры между КНДР с одной стороны и США и Японией с другой потребуют немалого времени, отмечает издание.

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18 апреля руководство КНДР выступило с заявлением, в котором потребовало от США отменить сфабрикованную резолюцию СБ ООН о наложении санкций. Кроме того, Северная Корея также хочет от США убрать свое ядерное оружие, размещенное, по утверждению Пхеньяна, в соседних с Северной Кореей странах.

Япония, Северная Корея и США имеют договоренность о том, что любой диалог с КНДР возможен только при отказе последней от ее ядерных амбиций. Однако в конце марта на съезде правящей Рабочей партии Кореи было решено одновременно усиливать экономику страны и развивать ядерную программу.

После этого ситуация в регионе резко обострилась. В ответ на очередное ужесточение санкций со стороны ООН Пхеньян пообещал нанести по США и Южной Корее ядерный удар.