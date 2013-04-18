КНДР назвала условия переговоров с США и Южной Кореей

В заявлении, распространенном официальным информагентством КНДР, в частности, говорится: «Если Соединенные Штаты и их марионетка Южная Корея хотят избежать того, чтобы на них обрушилась вся сила нашей армии и народа и по-настоящему желают диалога и переговоров, в первую очередь они должны отменить сфабрикованную резолюцию СБ ООН о наложении санкций», передает Лента.ру.



КНДР также потребовала от США убрать свое ядерное оружие, размещенное, как утверждает Пхеньян, в соседних с Северной Кореей странах. Создание на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия, заявили власти КНДР, должно начаться именно с вывода американского ядерного арсенала из региона.