Водитель снял взрыв в Техасе, чуть не поплатившись за это (видео)
08:25, 18 апреля 2013Мир
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Водитель снял взрыв, чуть не вылетев из машины.
Автомобилист, проезжавший по трассе мимо завода удобрений в техасском городе Вест, снял на видео взрыв на предприятии и выложил запись в интернет, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как автор снимает горящий завод прямо из машины с расстояния около километра. Затем раздается мощный взрыв, машину едва не переворачивает, и мужчина вылетает из сиденья. Судя по всему, водитель не был пристегнут.
В салоне раздается крик: "Боже мой! Уезжай отсюда!".
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