Водитель снял взрыв в Техасе, чуть не поплатившись за это (видео)

Автомобилист, проезжавший по трассе мимо завода удобрений в техасском городе Вест, снял на видео взрыв на предприятии и выложил запись в интернет, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как автор снимает горящий завод прямо из машины с расстояния около километра. Затем раздается мощный взрыв, машину едва не переворачивает, и мужчина вылетает из сиденья. Судя по всему, водитель не был пристегнут.

В салоне раздается крик: "Боже мой! Уезжай отсюда!".