Мадуро заявил, что победа на выборах президента Венесуэле была честной

Мадуро, названный Уго Чавесом своим преемником, набирает, по предварительным данным, 50,66% голосов: этого достаточно, чтобы он стал президентом страны, сообщает РИА Новости.



"Мы победили на выборах правильно, законно и конституционно", - заявил Мадуро сразу после оглашения первых результатов выборов. По его словам, он уважает выбор тех венесуэльцев, которые голосовали за его соперника - кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса, набравшего более 49% голосов.

Избранный президент призвал своих сторонников отметить его победу. "Давайте праздновать, все на улицы!" - сказал Мадуро. Продажа алкоголя в Венесуэле запрещена до вечера понедельника.

Мадуро остался верен себе и в своем обращении к сторонникам вспомнил о Чавесе. "Да здравствует Чавес!" - повторил несколько раз Мадуро, и собравшиеся сторонники поддержали его клич. В ходе своей предвыборной кампании Мадуро вспоминал Чавеса в среднем по 100-200 раз в день.

Мадуро заявил также, что его официальное вступление в должность намечено на 19 апреля.