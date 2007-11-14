Мощный взрыв прогремел возле президентского дворца в Душанбе

Мощный взрыв прогремел в среду в столице Таджикистана Душанбе в 300 метрах от президентского дворца, передает РИА Новости

Взрыв произошел примерно в 5.10 по киевскому времени рядом со зданием дворцового комплекса Кохи Вахдат, где в среду должна была открыться международная конференция, на которой должен был выступить премьер Таджикистана.

Как сообщили дежурившие в оцеплении сотрудники республиканского МВД, при взрыве погиб один человек.

Первый зампредседателя Комитета нацбезопасности Таджикистана Касым Гафаров сообщил РИА Новости по телефону, что при взрыве погиб сторож комплекса, который осматривал территорию перед началом конференции.

"Он увидел пластиковый пакет, который был прислонен к левому торцу здания и поднял его. В этот момент раздался взрыв. Сторож погиб на месте. У здания, с левого торца, полностью выбиты стекла", - сказал Гафаров.

Кинологи с собаками обследуют территорию.

По факту взрыва городская прокуратура возбудила уголовное дело, однако представители силовых структур пока не говорят, по какой статье.

16 июня в Душанбе мощный взрыв прогремел на территории Верховного суда Таджикистана. В результате взрыва никто не пострадал, однако зданию суда был нанесен ущерб: выбиты стекла на четырех этажах и стекла в зале заседаний. Правоохранительные органы Таджикистана назвали этот взрыв терактом и заявили, что взрыв был совершен в целях устрашения.

Власти и силовики граничащего с Афганистаном Таджикистана не раз заявляли, что в республике действуют международные террористы. В стране регулярно выносятся приговоры членам международных террористических организаций.