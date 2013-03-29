Корабль «Союз» пристыковался к МКС в восемь раз быстрее обычного

Об том УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«29 марта в 06.28.22 мск успешно осуществлена стыковка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-08М» с Международной космической станцией (МКС). ТПК «Союз ТМА-08М» причалил к малому исследовательскому модулю (МИМ2) «Поиск» российского сегмента (РС) МКС. Процесс сближения проводился в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами, экипажа ТПК в составе командира – космонавта Роскосмоса Павла Виноградова, бортинженеров – Александра Мисуркина (Роскосмос) и Кристофера Кэссиди (НАСА), а также российского члена экипажа МКС космонавта Романа Романенко», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для выведения и стыковки ТПК «Союз ТМА-08М» с МКС была успешно опробована четырехвитковая схема, которая использовалась впервые при запуске экипажа космонавтов.

Сообщается, что после открытия переходных люков между кораблем и станцией на МКС начнет работу экипаж 35/36-й длительной экспедиции в составе командира Криса Хадфилда (Канадское космическое агентство), бортинженеров Романа Романенко, Павла Виноградова, Александра Мисуркина (Роскосмос), Томаса Машбёрна и Кристофера Кэссиди (НАСА).

В рамках 35/36-й длительной экспедиции (30 марта – 14 мая 2013 г.) перед экипажем российского сегмента МКС будут стоять несколько задач, в том числе выполнение одного выхода в открытый космос, поддержание работоспособности станции, проведение бортовых фото- видеосъемок хроники полета.

В ходе работы экспедиции запланирована обширная программа научно-прикладных исследований и экспериментов (50 экспериментов: 48 экспериментов начаты в предыдущих экспедициях, 2 эксперимента являются новыми.) Количество экспериментов по направлениям исследований распределяется следующим образом: физико-химические процессы и материалы в условиях космоса – 2, исследование Земли и Космоса (новый эксперимент – «Обстановка» (1 этап)) – 10, человек в космосе – 6, космическая биология и биотехнология – 17, технологии освоения космического пространства (новый эксперимент – «Контроль») – 12, образование и популяризация космических исследований - 3.