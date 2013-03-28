СМИ: При вскрытии обнаружили, что у Березовского было сломано ребро

Как сообщает издание, синяков при этом на теле покойного обнаружено не было. Ранее в ночь на вторник стали известны предварительные результаты вскрытия тела Березовского, проведенного патологоанатомом МВД Великобритании. По данным эксперта, причиной смерти предпринимателя могло стать повешение, сообщают РИА Новости.

В ходе расследования смерти Березовского будут проведены дальнейшие токсикологические и гистологические (анализы тканей) исследования. Их результаты появятся через несколько недель, после чего будет озвучена официальная причина смерти олигарха.

Ожидается, что в четверг коронер английского графства Беркшир Питер Бедфорд откроет в ратуше города Виндзор дознание по делу о смерти российского предпринимателя.

Тело Березовского было найдено его охранником в субботу днем в ванной дома, где он проживал, в деревне Аскот в английском графстве Беркшир.