СМИ: При вскрытии обнаружили, что у Березовского было сломано ребро

09:25, 28 марта 2013
Мир
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Вскрытие тела Бориса Березовского показало, что у покойного олигарха было сломано ребро, передает интернет-портал газеты Guardian со ссылкой на заявление членов семьи бизнесмена.

У Березовского было сломано ребро / Фото : pro100news.info

Как сообщает издание, синяков при этом на теле покойного обнаружено не было. Ранее в ночь на вторник стали известны предварительные результаты вскрытия тела Березовского, проведенного патологоанатомом МВД Великобритании. По данным эксперта, причиной смерти предпринимателя могло стать повешение, сообщают РИА Новости.

В ходе расследования смерти Березовского будут проведены дальнейшие токсикологические и гистологические (анализы тканей) исследования. Их результаты появятся через несколько недель, после чего будет озвучена официальная причина смерти олигарха.

Ожидается, что в четверг коронер английского графства Беркшир Питер Бедфорд откроет в ратуше города Виндзор дознание по делу о смерти российского предпринимателя.

Тело Березовского было найдено его охранником в субботу днем в ванной дома, где он проживал, в деревне Аскот в английском графстве Беркшир.

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