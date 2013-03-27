На Тайване произошло мощное землетрясение: пострадали 20 человек

Не менее 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в среду в центральной части острова Тайвань, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местных служб спасения.

Эпицентр землетрясения находился в 21 километрах к юго-востоку от города Пули. Очаг залегал на глубине 20,7 километра.

По данным агентства, не менее 20 человек в городе Наньтоу и соседних населенных пунктах, расположенных примерно в 50 километрах от эпицентра, получили легкие травмы.

Землетрясение также ощущалось в крупнейшем городе острова Тайбэй, в 100 километрах от эпицентра.

РИА Новости