На Тайване произошло мощное землетрясение: пострадали 20 человек
07:56, 27 марта 2013Мир
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Эпицентр землетрясения находился в 21 километрах к юго-востоку от города Пули.
Около 20 человек пострадали в результате землетрясения на Тайване
Не менее 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в среду в центральной части острова Тайвань, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местных служб спасения.
Эпицентр землетрясения находился в 21 километрах к юго-востоку от города Пули. Очаг залегал на глубине 20,7 километра.
По данным агентства, не менее 20 человек в городе Наньтоу и соседних населенных пунктах, расположенных примерно в 50 километрах от эпицентра, получили легкие травмы.
Землетрясение также ощущалось в крупнейшем городе острова Тайбэй, в 100 километрах от эпицентра.
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