Вдова Литвиненко: Маловероятно, что Березовский покончил с собой

Олигарх Борис Березовский незадолго до смерти начал выходить из депрессии, его эмоциональное состояние улучшилось.

Об этом сказала в интервью британской газете Telegraph вдова экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко Марина, сообщает РИА «Новости».

Опальный российский олигарх скончался 24 марта на 68-м году жизни. Тело Б.Березовского было обнаружено охранником в доме бизнесмена в английском графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти - сердечный приступ и самоубийство. Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.

"С моей точки зрения, маловероятно, что он (Березовский) покончил с собой.... Когда я разговаривала с ним последний раз, он немного пришел в себя и, мне кажется, ему должно было становиться лучше. Он начал интересоваться (происходящим вокруг) и спрашивать про моего сына", - сказала М.Литвиненко.

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Тело Б.Березовского было обнаружено в запертой изнутри ванной. Представители полиции округа Темз-вэлли ранее назвали смерть предпринимателя "необъяснимой", начато расследование.