Вдова Литвиненко: Маловероятно, что Березовский покончил с собой
Вдова экс-офицера ФСБ РФ Литвиненко утверждает, что Березовский незадолго до смерти начал выходить из депрессии.
Олигарх Борис Березовский незадолго до смерти начал выходить из депрессии, его эмоциональное состояние улучшилось.
Об этом сказала в интервью британской газете Telegraph вдова экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко Марина, сообщает РИА «Новости».
Опальный российский олигарх скончался 24 марта на 68-м году жизни. Тело Б.Березовского было обнаружено охранником в доме бизнесмена в английском графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти - сердечный приступ и самоубийство. Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.
"С моей точки зрения, маловероятно, что он (Березовский) покончил с собой.... Когда я разговаривала с ним последний раз, он немного пришел в себя и, мне кажется, ему должно было становиться лучше. Он начал интересоваться (происходящим вокруг) и спрашивать про моего сына", - сказала М.Литвиненко.
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Тело Б.Березовского было обнаружено в запертой изнутри ванной. Представители полиции округа Темз-вэлли ранее назвали смерть предпринимателя "необъяснимой", начато расследование.