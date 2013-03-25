Друг Березовского: Борис был задушен - рядом с телом нашли шарф

Как сообщил изданию друг скончавшегося бизнесмена Николай Глушков, бывший заместитель гендиректора авиакомпании "Аэрофлот", на место происшествия была допущена бывшая супруга Березовского Галина, которой принадлежит дом, где обнаружили погибшего. По ее словам, рядом с телом бизнесмена был обнаружен шарф сообщает РИА Новости по информации интернет-портала британской газеты Guardian.

Опальный российский олигарх скончался в субботу на 68-м году жизни. Тело Березовского было обнаружено охранником в доме бизнесмена в английском графстве Беркшир. Официального заявления о причинах смерти пока не поступало.

Ранее полиция сообщила, что готовится вскрытие тела, однако точная дата его проведения не называется.

Глушков заявил изданию, что "Борис был задушен", при этом уточнив, что "не верит, что это был суицид". Британские СМИ ранее сообщали, что опальный олигарх в последние месяцы лечился от депрессии, а один из друзей Березовского сообщил газете, что предприниматель в состоянии депрессии якобы говорил о самоубийстве.