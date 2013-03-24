Британская полиция не исключает отравления Березовского, радиации не нашли - СМИ

"Полиция опасается, что российский олигарх, найденный вчера мертвым в одном из графств, мог быть отравлен", — пишет газета, не указывая источник информации.

Газета отмечает, в частности, что сегодня утром полиция вызвала "специалистов, чтобы проверить, не был ли он убит химическим либо биологическим веществом или радиацией". Тело Березовского все еще остается на месте происшествия. Ранее телеканал Sky News передавал, что специалисты по радиационному загрязнению были вызваны полицией в целях предосторожности.

Проведённые британскими специалистами исследования не выявили никаких радиоактивных веществ в доме, где скончался Борис Березовский, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя полиции.

РИА Новости