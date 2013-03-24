«Непонятная» смерть: В доме Березовского работают химики, биологи, радиологи

Об этом сообщает Радио Свобода.

Полиция отмечает, что прибытие экспертов является «мерой» для помощи офицерам, расследующим смерть Березовского.

Тело умершего все еще остается в доме в городке Аскот. В полиции ранеее назвали смерть русского изгнанника «непонятной».

Давний критик президента России Владимира Путина, 67-летний Борис Березовский был найден мертвым в субботу в ванной комнате собственного дома. Березовский принадлежал к группе российских бизнесменов, которые молниеносно разбогатели в результате приватизации государственных активов после краха советского коммунизма. В результате конфликта с действующим российским президентом Березовский переехал в Лондон и в своих интервью неоднократно жалел, что поспособствовал получению Путиным власти.