«Непонятная» смерть: В доме Березовского работают химики, биологи, радиологи

11:38, 24 марта 2013
Мир
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Специалисты по химической, биологической и радиологической безопасности прибыли в расположенный неподалеку от Лондона дом, где в субботу скончался опальный российский олигарх Борис Березовский.

Борис Березовский

Об этом сообщает Радио Свобода

Полиция отмечает, что прибытие экспертов является «мерой» для помощи офицерам, расследующим смерть Березовского.

Тело умершего все еще остается в доме в городке Аскот. В полиции ранеее назвали смерть русского изгнанника «непонятной».

Давний критик президента России Владимира Путина, 67-летний Борис Березовский был найден мертвым в субботу в ванной комнате собственного дома. Березовский принадлежал к группе российских бизнесменов, которые молниеносно разбогатели в результате приватизации государственных активов после краха советского коммунизма. В результате конфликта с действующим российским президентом Березовский переехал в Лондон и в своих интервью неоднократно жалел, что поспособствовал получению Путиным власти.

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