Саркози вызвали на очную ставку с самой богатой женщиной Франции

Как сообщили в правоохранительных органах, французская прокуратура пытается выяснить, посещал ли Саркози дом Бетанкур во время президентской кампании 2007 года.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Н.Саркози подозревается в том, что для финансирования своего предвыборного штаба незаконно получал деньги Лилиан Бетанкур - богатейшей женщины Франции. Расследование по громкому делу началось в 2007 году. Его возможным фигурантом является также бывший министр бюджета и труда Эрик Верт.

До середины 2012 года Н.Саркози пользовался иммунитетом, будучи главой государства. После того, как он передал бразды правления социалисту Франсуа Олланду, французские правоохранительные органы с удвоенной силой взялись за экс-президента. После того, как он лишился иммунитета, дома и в офисе Н.Саркози были проведены обыски. Найденные документы, в частности, личный дневник бывшего хозяина Елисейского дворца, пока не дали весомых аргументов в пользу гипотезы виновности Н.Саркози.