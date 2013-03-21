Медведев: на Кипре заблокированы деньги российских компаний

Поэтому Россия занимает твердую позицию в отношении урегулирования долговой проблемы острова, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в среду в интервью европейским СМИ.

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"У нас большое количество открытых публичных структур работает через Кипр, у них сейчас заблокированы деньги, по непонятным причинам. Потому что источник этих денег очевиден, эти деньги везде предъявлены, это и государственные структуры. Именно поэтому мы вынуждены занимать такую достаточно твердую позицию в отношении событий вокруг Кипра и урегулировании задолженности Республики Кипр", - цитирует РИА Новости.

Премьер отметил, что объемы вкладов, которые носят специфический характер и свидетельствуют о серых схемах вывода денег из России, "все-таки не столь значительны, как об этом принято говорить".

"Огромное количество наших публичных компаний имеет счета и в нашем банке, и не в нашем банке, и это просто удобно в силу понятных причин. Потому что это всегда была достаточно удобная для работы юрисдикция, для совершения стандартных операций, включая приобретение акций, обслуживание текущей финансовой деятельности, обслуживание текущей хозяйственной деятельности", - сказал он.