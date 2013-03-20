Кипр не смог договориться с Россией о получении кредита

Главы Минфинов России и Кипра не пришли к окончательному решению по долговой проблеме островного государства, переговоры продолжатся в другом месте, сообщил министр финансов Кипра Михалис Саррис, возглавляющий делегацию своей страны в ходе визита в РФ, сообщает РИА Новости.

"Переговоры были достаточно конструктивными. Мы продолжим переговоры в другом месте", - сказал Саррис журналистам, выходя из здания Минфина.

Переговоры продолжались около полутора часов. Согласно данным СМИ, помимо пролонгации российского кредита на 2,5 миллиарда евро Кипр просит о кредите в несколько миллиардов евро в обмен на долю в банках и энергетических активах островного государства.

Парламент Кипра во вторник отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога". Эта мера, на которую правительство страны согласилось пойти для получения кредита от ЕС, вызвала панику среди вкладчиков и поставила под угрозу существование финансовой системы Кипра. После отказа парламента поддержать "налог" власти островного государства в среду проводят переговоры с представителями ЕС и России, пытаясь спасти страну от дефолта.