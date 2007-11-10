В ООН представили резолюцию об отмене смертной казни во всем мире

В третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН делегация Габона от имени 80 государств-соавторов официально представила проект резолюции о введении моратория на смертную казнь. Этот документ был подготовлен по инициативе делегаций Италии и Португалии, сообщает ИТАР-ТАСС.

В проекте отмечается, что применение смертной казни оскорбляет человеческое достоинство, а мораторий на ее применение будет способствовать более полному осуществлению и прогрессивному развитию прав человека.

"На сегодняшний день нет никаких убедительных доказательств того, что смертная казнь является фактором сдерживания", - подчеркивается в документе. Его авторы обращают внимание на то, что любые ошибки или недостатки системы правосудия имеют необратимый и непоправимый характер.

Представляя проект резолюции, делегат Габона подчеркнул, что на сегодняшний день 130 государств отказались от смертной казни, если не на законодательном уровне, то на практике, и только 25 стран мира прибегают к исполнению смертных приговоров.

Между тем, инициатива принятия моратория на смертные приговоры не находит широкой поддержки в ООН. Против принятия предложенного проекта резолюции выступает целый ряд государств-членов Организации, в том числе США, Китай, Египет и Сингапур.

Ожидается, что на следующей неделе резолюция будет вынесена на голосование.