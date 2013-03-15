Редактора «Рейтер» обвиняют в сговоре с хакерами «Анонимус»

Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел в 2010 году, когда М.Кис работал в корпорации «Трибьюн» в Сакраменто (штат Калифорния). Атаке подверглись принадлежащие компании издания «Лос-Анджелес Таймс» и кабельный телеканал «Фокс-40». Убытки СМИ составили 5 тысяч долларов.

По данным стороны обвинения, М.Кис передал рабочие пароли группе «Анонимус» в декабре 2010 года, через два месяца после своего увольнения.

Представители «Рейтер» отметили, что М.Кис работает в компании с 2012 года, а «любое нарушение закона кем бы то ни было может привести к дисциплинарному взысканию». «Мы будем наблюдать за ходом следствия», - добавили в агентстве, заметив, что никаких других комментариев по данному вопросу не будет.