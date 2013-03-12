Путин хочет, чтобы Центробанк РФ возглавила его помощница

Президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы назначить на пост главы Центробанка экс-министра экономики и своего помощника по экономическим вопросам Эльвиру Набиуллину, сообщил официальный сайт Кремля.

Во вторник глава Российской Федерации провел встречу со своим кандидатом на этот один из ключевых постов в системе госвласти и нынешним председателем ЦБ России Сергеем Игнатьевым, полномочия которого истекают 23 июня 2013 года.

"Я намерен предложить кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального банка России. Обусловлено это предложение и тем, что Центральный банк - это не просто банк, во всяком случае, не коммерческий банк, это, прежде всего, регулятор финансовой системы и это крупнейший институт макроэкономической политики государства", - цитирует пресс-служба президента В.Путина.

Э.Набиуллина, которая с 2008 по 2012 годы возглавляла Министерство экономического развития, а в настоящее время работает руководителем экономического блока в президентской администрации, попросила Путина назначить С.Игнатьева своим советником. Президент РФ поддержал это предложение и пообещал назначить С.Игнатьева.

С кандидатурой преемника главы ЦБ В.Путин должен был определиться за три месяца до истечения полномочий нынешнего главы, а Госдуме предстоит утвердить кандидата до 24 марта.

Как сообщают российские и западные агентства, новому главе Центробанка России достанется в наследство курс на свободное плавание рубля, задача таргетирования инфляции и построение на базе ЦБ мегарегулятора финансового рынка.

Политика Центробанка в последнее время стала предметом споров в российском правительстве и Кремле. Нынешнее руководство ЦБ и Минфин отстаивают жесткую денежно-кредитную политику, предлагая сосредоточиться на сдерживании инфляции. Минэкономразвития выступает за снижение процентных ставок, чтобы подстегнуть экономический рост.