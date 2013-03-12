Путин хочет, чтобы Центробанк РФ возглавила его помощница
Путин предложил своего экономического помощника Набиуллину на пост главы Центробанка РФ.
Президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы назначить на пост главы Центробанка экс-министра экономики и своего помощника по экономическим вопросам Эльвиру Набиуллину, сообщил официальный сайт Кремля.
Во вторник глава Российской Федерации провел встречу со своим кандидатом на этот один из ключевых постов в системе госвласти и нынешним председателем ЦБ России Сергеем Игнатьевым, полномочия которого истекают 23 июня 2013 года.
"Я намерен предложить кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального банка России. Обусловлено это предложение и тем, что Центральный банк - это не просто банк, во всяком случае, не коммерческий банк, это, прежде всего, регулятор финансовой системы и это крупнейший институт макроэкономической политики государства", - цитирует пресс-служба президента В.Путина.
Э.Набиуллина, которая с 2008 по 2012 годы возглавляла Министерство экономического развития, а в настоящее время работает руководителем экономического блока в президентской администрации, попросила Путина назначить С.Игнатьева своим советником. Президент РФ поддержал это предложение и пообещал назначить С.Игнатьева.
С кандидатурой преемника главы ЦБ В.Путин должен был определиться за три месяца до истечения полномочий нынешнего главы, а Госдуме предстоит утвердить кандидата до 24 марта.
Как сообщают российские и западные агентства, новому главе Центробанка России достанется в наследство курс на свободное плавание рубля, задача таргетирования инфляции и построение на базе ЦБ мегарегулятора финансового рынка.
Политика Центробанка в последнее время стала предметом споров в российском правительстве и Кремле. Нынешнее руководство ЦБ и Минфин отстаивают жесткую денежно-кредитную политику, предлагая сосредоточиться на сдерживании инфляции. Минэкономразвития выступает за снижение процентных ставок, чтобы подстегнуть экономический рост.