Польша аннулировала визы украинцам, которых пограничники поймали на рынке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Пограничной службы Польши, украинцев задержали работники Судетского отдела, ответственные за контроль пограничной территории с Чехией.

Четырех граждан Украины – двух мужчин и двух женщин - задержали на рынке в городе Любинь. "Согласно предоставленным документам, украинцы должны были сотрудничать с фирмой в Лодзе (в центральной части Польши), а в действительности приезжали на рынок, чтобы покупать одежду и технику", - говорится в сообщении.

Еще две украинки были задержаны в населенных пунктах Кудова-Здруй и Якушице.

Одна из гражданок Украины имела просроченную визу, а другая работала вместо Польши в Чехии.

Пограничники, в соответствии с законодательством, аннулировали всем украинцам выданные визы и обязали добровольно покинуть территорию Польши.

Как сообщал УНИАН, польские пограничники с начала 2013 года выявили десятки граждан Украины, которые находились в Польше без необходимых документов или неправомерно использовал выданные визы.

В 2012 году польские пограничники за нарушение правил пребывания в Польше задержали около 1,4 тыс. украинцев, что на 200 человек больше, чем в 2011 году. В то же время, с учетом количества виз, которые получают граждане Украины, количество зафиксированных нарушений минимально: в прошлом году Польша выдала украинским гражданам более 640 тысяч виз.