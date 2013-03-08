В Индии грузовик упал в ущелье: 15 жертв

Грузовик упал в ущелье в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, погибли 15 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

"Водитель потерял управление на повороте, и грузовик упал в ущелье глубиной около 90 метров. Погибли 15 находившихся в нем людей", - заявил представитель полиции.

Отмечается, что среди жертв - четыре младенца. Госпитализированы 24 человека.

Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.