СМИ: Чавес станет 14-м лидером, которого забальзамируют

Из 13 глав государств, тела которых были подвергнуты бальзамированию, до сих пор выставлены на всеобщее обозрение: Владимир Ленин, первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, великий кормчий Мао Цзэдун, вечный президент КНДР Ким Ир Сен, его сын - Ким Чен Ир, вьетнамский лидер Хо Ши Мин и папа римский Иоанн ХХIII. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Останки других лидеров - впоследствии захоронены: Георгия Димитрова (погребен в 1990 году по просьбе родственников), маршала Монголии Хорлогийна Чойбалсана (его могила с 2005 года находится на государственном мемориальном кладбище Улан-Батора), Иосифа Сталина ( погребен в 1961 году у Кремлевской стены), президента Чехословакии Клемента Готвальда (тело кремировано в 1962 году), ангольского лидера Антониу Агоштинью Нету (захоронен в 1992 году по просьбе семьи). Тело первого президента Гайаны Линдона Форбса Бернхема помещено в герметическую капсулу.

В свое время была забальзамирована и первая леди Аргентины Эва Перон, однако затем после долгих скитаний прах помещен в семейный склеп.