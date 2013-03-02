Чавесу назначили еще один курс химиотерапии

Об этом сообщил вице-президент страны Николас Мадуро, передает РИА «Новости».

В 2011 году У.Чавес уже проходил несколько этапов химиотерапии, сравнив подобное лечение с бомбой.

По словам Н.Мадуро, врачи решили прибегнуть к химиотерапии после того, как организм Президента восстановился после респираторной инфекции. ”Он продолжает бороться за свою жизнь. Врачи решили начать дополнительный курс лечения - химиотерапию”, - отметил Н.Мадуро.

У.Чавес 18 февраля вернулся в Каракас из Гаваны, где проходил лечение. Он продолжает лечение в военном госпитале Каракаса, однако некоторые эксперты выражают недоверие официальной информации о его здоровье, а экс-посол Панамы при ОАГ Гильермо Кочес заявил, что У.Чавес уже якобы отключен от аппаратов по поддержанию жизни. Власти Венесуэлы эти утверждения опровергли.

Правительство Венесуэлы потребовало 1 марта прекратить различные спекуляции и слухи вокруг здоровья У.Чавеса и обвинило международные СМИ в ведении кампании против стабильности в стране. В частности, Н.Мадуро обвинил испанскую газету АВС и колумбийское радио Caracol в распространении ложной информации о У.Чавесе, что может привести к дестабилизации ситуации в Венесуэле. При этом по телевизору венесуэльского лидера не показывали более двух месяцев, с того момента, как он отправился в Гавану на лечение.