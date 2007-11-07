Премьер Грузии: сегодня была попытка переворота

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ издал чрезвычайный декрет о введении в Тбилиси чрезвычайного положения. Действие декрета распространяется только на столицу. Об этом сообщил на чрезвычайном брифинге вечером 7 ноября премьер-министр Грузии Зураб НОГАИДЕЛИ, передает информационное агентство «Новости-Грузия».

"Полтора часа назад президент Грузии подписал декрет о введении в Тбилиси чрезвычайного положения", - сказал З.НОГАИДЕЛИ.

"В течение 48 часов, согласно Конституции Грузии, декрет будет представлен парламенту на утверждение. Декретом вводятся временные ограничения на проведение демонстраций и манифестаций, а также на призывы в СМИ к насилию, свержению власти и организации беспорядков и свержению власти с применением силы", - сообщил премьер.

"Вводятся только эти ограничения. С другой стороны, свобода слова никак не ограничивается", - сказал З.НОГАИДЕЛИ.

"Как только будет восстановлен обычный порядок, естественно, чрезвычайное положение будет сразу снято. И восстановится обычное функционирование СМИ", - заявил З.НОГАИДЕЛИ.

"Вы знаете, что сегодня была попытка переворота", - отметил премьер.

Как сообщалось, митинги протеста проходят в Тбилиси с 1 ноября. Сегодня полиция применила против демонстрантов водометы, слезоточивый газ и, по непроверенным данным, резиновые пули.

Согласно "з" пункту 73 статьи Конституции Грузии, чрезвычайное положение вводится президентом, когда "во время войны или массовых беспорядков, при посягательстве на территориальную целостность страны, в случае военного переворота или вооруженного восстания, экологической катастрофы и эпидемий, или в иных случаях, когда органы госвласти лишены возможности нормально осуществлять свои полномочия".

Согласно Конституции, президент может объявлять чрезвычайное положение на всей территории страны или в какой-либо ее части, и не позднее 48 часов с момента принятия соответствующего декрета вносит это решение на утверждение в Парламент.

Во время чрезвычайного положения президент, согласно Конституции, издает имеющие силу закона декреты, действующие до окончания чрезвычайного положения; осуществляет чрезвычайные мероприятия. Декреты представляются в парламент, когда он соберется на заседание. Чрезвычайные полномочия распространяются только на ту территорию, где по причинам, указанным в настоящем пункте, объявлено чрезвычайное положение.