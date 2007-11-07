Саакашвили: отзыв посла из России – не театральный жест

Отзыв грузинского посла из России – реакция на информацию о финансировании Москвой митингов протеста в Тбилиси.

Об этом заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в телевизионном обращении к грузинскому народу.

«Отзыв грузинского посла из России – это не театральный жест», - сказал М.СААКАШВИЛИ, отметив, что грузинские спецслужбы имеют доказательства того, что за нынешними акциями протеста в Тбилиси стоит Россия.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси с 1 ноября проходят митинги протеста оппозиции. По состоянию на сегодняшний день оппозиция требует отставки Президента М.СААКАШВИЛИ, проведения парламентских выборов в апреле 2008 года, изменения принципов проведения мажоритарных выборов и формирования избирательных комиссий, освобождения политических узников.