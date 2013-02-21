Правозащитники просят Евросоюз взяться за украинских гомофобов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch и еще 23 организации призывают руководство Европейского Союза на саммите Украина-ЕС обязать власть Украины обеспечить соблюдение прав гомосексуалистов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Human Rights Watch, сообщает Радио Свобода.

«В письме, подписанном 22 украинскими неправительственными организациями, а также Equal Rights Trust и Human Rights Watch, ЕС призывают выступить против гомофобных законопроектов, которые находятся на рассмотрении в парламенте Украины, и осудить нападения на ЛГБТ-активистов», – говорится в сообщении.

Как заявляют правозащитники, ЕС должно дать понять украинской стороне, что дискриминация гомосексуалистов не приемлема для страны, которая стремится стать членом Евросоюза.

«Эти гомофобные законопроекты не приемлемы для страны, которая стремится к более глубоким отношениям с Европейским Союзом. ЕС должно четко заявить на саммите, что дискриминации ЛГБТ-людей не должно быть в странах-соседях Евросоюза», – подчеркнула представитель Human Rights Watch Анна Кирей.

Правозащитники отмечают, что в последние месяцы активисты по защите прав гомосексуалистов в Украине подвергались нападениям со стороны неонацистских и националистических групп, а Всеукраинское объединение «Свобода», представители которой являются народными депутатами Украины, публично поддержали атаки.

Human Rights Watch считает необходимым, чтобы ЕС дал понять украинской власти, что ожидает от нее обеспечения тщательного расследования всех нападений на активистов и привлечения к ответственности причастных к этим инцидентам.

Саммит Украина-ЕС состоится 25 февраля в Брюсселе (Бельгия).

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)». Законопроектом предлагается запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета. Также предлагается установить ответственность за действия, пропагандирующие отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

12 декабря Европарламент призвал Верховную Раду отозвать проект закона о запрещении пропаганды гомосексуализма.