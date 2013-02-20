Убитого украинского путешественника похоронили в Мексике
ДНК-экспертиза подтвердила, что 7 января в Мексике в автомобиле был найден погибшим гражданин Украины Александр Батичко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
“Был завершен анализ ДНК человека, который был обнаружен погибшим в автомобиле 7 января, и этот анализ подтвердил, что погибшим является наш гражданин Александр Батичко”, - сказал Е.Перебийнис.
При содействии посольства Украины в Мексике, 15 февраля мать А.Батичко, которая прибыла в Мексику, организовала похороны своего сына на местном кладбище.
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Е.Перебийнис также сообщил, что местонахождение украинской гражданки Марины Бураковой, которая прибыла в Мексику вместе с А.Батичко, остается не известным. К поискам привлечены все возможные ресурсы Мексики, оперативно-розыскные мероприятия осуществляются по линии местной прокуратуры, полиции и Интерпола, в частности соответствующие запросы направлены в соседние Гватемалу, Гондурас и Белиз.
Как сообщал УНИАН, 25-летний украинский турист А.Батичко был найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. По информации правоохранителей, его могли убить из-за большой суммы наличности. Тело со следами насилия было обнаружено в машине на одной из дорог. Полиции удалось выяснить, что мужчина взял автомобиль напрокат в конце декабря 2012 года, чтобы проехаться по археологическим зонам полуострова Юкатан. За аренду он расплатился наличными, а в его сумке служащие фирмы видели большую сумму денег.
А.Батичко приехал в Мексику на отдых, и остановился в Плайя-дель-Кармен в соседнем с Юкатаном штате Кинтана-Роо, где и арендовал автомобиль.
Позже стало известно, что вместе с А.Батичко в Мексике находилась его жена М.Буракова.