Убитого украинского путешественника похоронили в Мексике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Был завершен анализ ДНК человека, который был обнаружен погибшим в автомобиле 7 января, и этот анализ подтвердил, что погибшим является наш гражданин Александр Батичко”, - сказал Е.Перебийнис.

При содействии посольства Украины в Мексике, 15 февраля мать А.Батичко, которая прибыла в Мексику, организовала похороны своего сына на местном кладбище.

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Е.Перебийнис также сообщил, что местонахождение украинской гражданки Марины Бураковой, которая прибыла в Мексику вместе с А.Батичко, остается не известным. К поискам привлечены все возможные ресурсы Мексики, оперативно-розыскные мероприятия осуществляются по линии местной прокуратуры, полиции и Интерпола, в частности соответствующие запросы направлены в соседние Гватемалу, Гондурас и Белиз.

Как сообщал УНИАН, 25-летний украинский турист А.Батичко был найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. По информации правоохранителей, его могли убить из-за большой суммы наличности. Тело со следами насилия было обнаружено в машине на одной из дорог. Полиции удалось выяснить, что мужчина взял автомобиль напрокат в конце декабря 2012 года, чтобы проехаться по археологическим зонам полуострова Юкатан. За аренду он расплатился наличными, а в его сумке служащие фирмы видели большую сумму денег.

А.Батичко приехал в Мексику на отдых, и остановился в Плайя-дель-Кармен в соседнем с Юкатаном штате Кинтана-Роо, где и арендовал автомобиль.

Позже стало известно, что вместе с А.Батичко в Мексике находилась его жена М.Буракова.