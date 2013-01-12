СМИ: В Мексике ищут жену убитого украинского туриста

Об этом пишет сегодня ”Комсомольская правда в Украине”.

”Мексиканская полиция официально не подтвердила, что погибший на юго-востоке Мексики турист - 25-летний гражданин Украины Александр Батычко, о чем сообщала местная пресса”, - сказал изданию консул Украины в Мексике Артем Воробьев.

”Мы связались с родными Александра и попросили их прислать фотографии и особые приметы молодого человека. Эти данные передали местным полицейским, но они еще не сообщили результаты. Как и остается неизвестной и причина смерти - полицейские, ссылаясь на тайну следствия, не сообщают никаких подробностей дела. А вывод о том, что найден мертвым именно Александр, полицейские сделали после того, как установили, что гражданин Украины арендовал автомобиль, рядом с которым найдено тело”, - отметил консул.

В то же время, по словам А.Воробьева, до сих пор не удается отыскать и спутницу Александра - Марину, с которой он прибыл в страну, но и утверждать то, что Александр жив и здоров и это не его тело нашли в мексиканской глубинке, никто не берется - за это время парень не объявлялся и не выходил на связь даже с родственниками.

Как сообщал УНИАН с ссылкой на РИА «Новости», украинский турист был найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. По данным правоохранительных органов, его могли убить из-за крупной суммы наличных. По информации прокуратуры Юкатана, тело 25-летнего А.Батычко со следами насилия было обнаружено в арендованной им машине на одной из дорог Юкатана. Полиции удалось выяснить, что молодой человек взял автомобиль на прокат в конце декабря, чтобы проехаться по ряду археологических зон полуострова Юкатан. За аренду он расплатился наличными, а в его сумке служащие фирмы заметили большую сумму денег.

А.Батычко приехал в Мексику на отдых и остановился в Плайя-дель-Кармен в соседнем с Юкатаном штате Кинтана-Роо, где и арендовал машину.

Полиция выясняет обстоятельства гибели гражданина Украины. Одна из основных версий - нападение с целью ограбления, так как крупная сумма денег убитого исчезла.