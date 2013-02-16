Во время празднования Нового года в Китае погибли 36 человек
12:50, 16 февраля 2013Мир
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В Китае в результате пожаров во время празднования Нового года погибли 36 человек.
Во время новогоднего празднования китайцы зажигают много фейерверков / Фото: Suicup из Википедии
36 человек погибли в Китае в результате пожаров во время празднования Нового года, информируют государственные СМИ.
Традиционно во время новогоднего празднования китайцы зажигают много фейерверков. По данным информагентства «Синьхуа», в этом году в стране в период с 9 по 15 февраля зафиксировали 6500 пожаров, убытки вследствие которых составили почти 9 миллионов долларов, - отмечает Радио Свобода.
В то же время меньше пожаров этого года зафиксировали в Пекине: власти столицы ввели ограничения на поджигание фейерверков.
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