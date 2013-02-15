Путин требует от спецслужб следить за интернетом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ФСБ, посвященном итогам работы спецслужбы в 2012 году.

«При нейтрализации разного рода экстремистских структур нужно действовать максимально решительно, блокировать попытки радикалов использовать для своей пропаганды возможности современных информационных технологий, ресурсы Интернета, социальных сетей», - сказал В.Путин.

По его словам, эффективное противодействие экстремизму требует от ФСБ не только тщательно спланированных специальных операций, но и безупречной правовой, юридической чистоты.

Он подчеркнул, что конституционное право граждан на свободу слова незыблемо и неприкосновенно, однако при этом «ни у кого нет права сеять ненависть, раскачивать общество и страну и тем самым ставить под угрозу жизни, благополучие, спокойствие миллионов российских граждан».

По мнению В.Путина, в России формируется зрелое гражданское общество и люди все активнее берут на себя ответственность за происходящее в стране, все шире пользуются новыми правами по созданию политических партий. По его словам, эти процессы будут поддерживаться государством.

При этом он подчеркнул, что «ни у кого нет монополии на право говорить от имени всего российского общества, тем более у структур, управляемых и финансируемых из-за рубежа, а значит - обслуживающих чужие интересы».