Из-за забастовки охраны отменены сотни авиарейсов в Германии

Протестующие требуют повышение зарплат минимум на треть, передают РИА «Новости». Однако переговоры с работодателями зашли у глухой угол. В свою очередь профсоюзы угрожают дальнейшими забастовками, в том числе, 15 февраля.

Аэропорты Дюссельдорфа и Гамбурга входят в число самых загруженных в Германии, занимая 3 и 5 места соответственно по объему пассажиропотока. Дюссельдорфский аэропорт в день принимает и отправляет около 44,5 тысячи пассажиров, гамбургский - свыше 37 тысяч.