ООН: Число жертв конфликта в Сирии приблизилось к 70 тысячам

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс», в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй говорится: «Это число (погибших) сейчас, вероятнее всего, приблизилось к 70 тысячам».

Конфликт между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками не прекращается в Сирии с марта 2011 года. Ранее сообщалось, что жертвами насилия в стране стали около 60 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.