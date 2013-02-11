Имена для спутников Плутона будут выбирать в интернете

Первооткрыватели двух новых спутников Плутона, которые пока носят обозначения "P4" и "P5", предложили интернет-пользователям выбрать наиболее подходящие для них названия, которые затем будут предложены для утверждения Международному астрономическому союзу. Об этом сообщают РИА «Новости».

Четвертый и пятый спутники Плутона — P4, размер которого составляет от 13 до 34 километров и P5 (от 15 до 24 километров) — были открыты в 2011 и 2012 годах с помощью космического телескопа "Хаббл" группой под руководством Марка Шуолтера из Института проекта SETI.

Согласно правилам Международного астрономического союза, спутники Плутона должны получать имена персонажей греко-римской мифологии, связанных с подземным царством Аида. Первооткрыватели, прежде чем предлагать свой вариант, решили обратиться к "коллективному разуму".

На специально созданном сайте Pluto Rocks желающие могут выбрать одно или несколько из 12 мифологических имен, которые покажутся самыми подходящими для спутников Плутона. В числе предложенных вариантов — Ахерон (река в подземном царстве), Алекто (богиня мщения), Цербер, Эреб, Эвридика, Геркулес, Гипнос (бог сна), Лета, Обол (монета, которую следует уплатить Харону), Орфей, Персефона, Стикс. Некоторые из этих названий уже носят астероиды, но для спутников Плутона может быть предложен другой вариант написания. Желающие могут предложить свой вариант названия, не входящий в список, однако и он, как подчеркивают ученые, должен иметь отношение к Аиду.

Астрономы отмечают, что голосование, которое завершится 25 февраля, будет иметь лишь "совещательную" роль — они не берут на себя обязательство назвать спутники именно так, как будет решено интернет-пользователями. В настоящее время в голосовании лидируют Стикс и Цербер. В неформальном голосовании, которое проводилось в социальных сетях летом 2011 года после открытия P4, лидировали совсем другие персонажи – из мира Диснея, книг про Гарри Поттера, и книг Говарда Лавкрафта.