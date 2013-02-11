Во время праздника в Индии из-за давки погибли 36 человек

Количество погибших в результате давки на железнодорожной станции в североиндийском городе Аллахабад (штат Уттар-Прадеш), который стал центром празднования праздника индуистской Кумбха Мела, достигло 36 человек, передает РИА Новости.

Среди жертв много паломников, прибывших на праздник. По данным телеканала IBN, давка началась вечером 10 февраля после того, как сломались перила моста, перекинутого через железную дорогу. Местные СМИ сообщают, что панику спровоцировали действия полицейских, которые с помощью дубинок начали наводить порядок в толпе.

Власть Уттар-Прадеша создала специальную комиссию по расследованию причин трагедии. На станции в момент трагедии находилось более 200 тыс. человек. Всего 10 февраля в Аллахабаде собралось около 30 млн. паломников, которые намеревались окунуться в священные для индусов воды Ганга по случаю "Мауна Амавасии" - одного из самых важных дней 55-дневного праздника.

Считается, что омовение в священных водах в дни Кумбха Мели, которые началась в этом году 14 января, способно приблизить человека к познанию его истинной природы и избавиться от грехов. Во время праздника в прошлые годы не раз случались давки с десятками жертв, поэтому власти принимают усиленные меры для обеспечения безопасности.