Южная Корея обещает ответить на ядерные испытания КНДР

"Если КНДР примет неверное решение, то это затруднит процесс восстановления доверия между двумя Кореями. В случае проведения КНДР провокационных ядерных испытаний, она столкнется с ответными мерами мирового сообщества", — цитируют слова Пак Кын Хе интернет-СМИ, сообщает РосБалт.



Президент Южной Кореи также отметила, что страна не намерена прекращать поставки гуманитарной помощи жителям КНДР, но при этом сохранит жесткую позицию в отношении возможных ядерных испытаний в Северной Корее.

Как сообщалось, власти Южной Кореи опасаются, что готовящееся в ближайшее время Пхеньяном испытание мощного ядерного заряда является завершающим этапом на пути к созданию водородной бомбы.

Председатель комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Чун Сын Чо на заседании парламентского комитета по обороне не исключил, что КНДР, возможно, готовится провести испытание ядерного заряда с термоядерным усилением для увеличения выхода энергии. Это более портативные и мощные боеприпасы, чем те, что были испытаны ранее, сообщают интернет-СМи со ссылкой на японскую телерадиовещательную корпорацию NHK. Эксперты отмечают, что такие заряды имеют мощность на порядок выше, чем обычные урановые или плутониевые боеприпасы, и являются промежуточной стадией на пути к созданию водородной бомбы.

Как стало известно ранее, КНДР собирается провести два ядерных взрыва. Этот вывод сделали южнокорейские эксперты, изучив данные спутниковых снимков. Как пишет газета "Чунан Ильбо", подготовительные работы были замечены у двух подземных туннелей на западе и юге полигона Пунгери. Эксперты не исключают, что оба взрыва произойдут одновременно или с небольшим временным промежутком. Испытания направлены на получение технологий, которые позволят устанавливать на ракеты ядерные боеголовки. В то же время в Южной Корее допускают, что работа рядом с одним из туннелей могла быть проведена для маскировки.