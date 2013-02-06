Белый Дом определился с первым международным визитом Обамы

"Когда президент говорил с израильским премьером Нетаньяху 28 января, они обсуждали предстоящий весной визит президента в Израиль... Этот визит предоставил бы возможность подтвердить курс на углубление связей двух стран, а также обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в заявлении представителя совета национальной безопасности США Томми Витора.

О том, что Обама совершит свой первый после переизбрания визит в Израиль, рассказал и пресс-секретарь президента Джей Карни.

Тема отношений с Израилем была одной из главных в ходе предвыборной кампании 2012 года, замечает РИА Новости. Конкурент Обамы республиканец Митт Ромни обвинял президента в том, что за годы его правления отношения США с Израилем ухудшились и что Соединенные Штаты перестали поддерживать своего союзника. Ромни пообещал, что, если станет президентом, то первый свой визит совершит в Израиль. Обама отверг обвинения и также заявил, что Израиль станет первой страной, в которую он отправится после инаугурации.

Официальный представитель Белого дома Джей Карни сегодня сообщил: "В рамках поездки планируется посещение Западного берега, а также Иордании. Президент встретится с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, палестинским руководством и властями Иордании".

Сроки визита не называются, однако израильские СМИ сообщили, что американский президент может приехать на Ближний Восток 20 марта.