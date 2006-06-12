Умер самый богатый гражданин Канады
20:49, 12 июня 2006Мир
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Кен Томсон оставил сыну медиа-корпорацию
Канадский медиа-магнат Кен Томсон скончался в возрасте 82 лет. По данным журнала Forbes, К.Томсон являлся самым богатым гражданином Канады и занимал девятую строчку мирового рейтинга.
К.Томсон до 2002 года возглавлял корпорацию Thomson, прибыль которой в 2005 году составила 8,7 млрд. дол. Сейчас корпорацию возглавляет его старший сын Дэвид, сообщает Reuters.
Thomson, в которую сейчас входит известная газета Globe and Mail, была основана в 1930 году Роем Томсоном.
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