В ДТП в Казахстане с участием украинского грузовика погибли 5 человек

В Казахстане в дорожно-транспортном происшествии с участием украинского грузовика погибли 5 человек.

ДТП произошло 2 февраля в Атырауской области на трассе неподалеку от одного из мест разработки нефтяного месторождения Кашаган, передают местные СМИ.

Легковой автомобиль "Дэу Нексия" столкнулся с грузовой машиной с украинскими номерами.

В результате ДТП "Дэу Нексия" загорелась. В салоне машины находились водитель и 4 пассажира. Все они погибли.

"Причины ДТП устанавливаются. Все погибшие - жители Атырау. По предварительной информации, легковая автомашина на обледеневшей трассе выехала на встречную полосу", - сообщила руководитель пресс-службы Департамента внутренних дел области Гульназира Мухтарова.