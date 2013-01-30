Казахстан намерен запретить российские нефтепродукты

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющиеся у него копии документов.

Согласно одному из проектов, речь идет о полном запрете ввоза высокооктанового бензина, во втором проекте говорится о введении количественного ограничения на импорт нефтепродуктов. В обоих проектов срок ограничений определен в полгода.

Ни в Москве, ни в Астане не думают, что 1,3 млн тонн в год российских нефтепродуктов удастся вытеснить с рынка полностью. Но Казахстан рассчитывает на серьезную помощь в этом со стороны Китая. Пострадать может в первую очередь "Газпром нефть", которая владеет сетью АЗС в стране.

Напряженность между Россией и Казахстаном усилилась после того, как в своей парламентской речи глава Национального космического агентства Казахстана Талгат Мусабаев заявил, что Казахстан намерен установить юрисдикцию над г.Байконур и сократить количество пусков ракет-носителей "Протон-М", поясняет РосБизнесКонсалтинг.

В ответ Россия направила Казахстану официальную ноту в ультимативной форме, перечислив меры, на которые РФ готова пойти, если Казахстан свою позицию по космодрому не пересмотрит (в частности, прекращение сотрудничества с Казахстаном по программам "Днепр" и "Байтерек").

Тем не менее на встрече с министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что акцентировать внимание на ультиматумах не стоит, и серьезных противоречий вокруг космодрома стороны не видят.